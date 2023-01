Carabao Cup | il City perde senza mai tirare in porta contro l’ultima in Premier

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nella partita di ieri sera, valida per i quarti di finale diCup, tra Southampton-Manchesterla compagine di Guardiola ha perso per 2-0i Saints. I campioni d’Inghilterra si arrendonoil fanalino di coda dellaLeague con una prestazione che ha dell’incredibile. Durante tutta la partita, infatti, il Manchesternon ha effettuato neanche un tiro in. Ilquindi esce dallaCup con qualche allarme dato che è la prima volta che accade in tutta la stagione. Le scelte di Guardiola sono state abbastanzaverse dato che ha lasciato in panchina Haaland, De Bruyne e Ederson. Le riserve non sono riuscite ad incidere nella partita ed il Southampton ne ha approfittato ...

La2022/2023 si avvia verso la fase conclusiva. A conquistare il pass per il penultimo atto sono state Nottingham Forest, Manchester United, Newcastle e Southampton, con quest'ultima che ha ..., ecco le semifinali della competizione dopo che si è completato il quadro dei quarti di finale. United con i favori del pronostico Si è completato il quadro delle semifinali di,... Carabao Cup, gli accoppiamenti delle semifinali: solo una superstite tra le top six di Premier Il portiere inglese non potrà essere presente in campo a causa del regolamento della Carabao Cup: a meno di un permesso scritto del Manchester United.