Carabao Cup 2022 2023 | sorpresa Manchester City | eliminato dal Southampton

(Di giovedì 12 gennaio 2023) I quarti di finale dellaCupregalano una grossa, rappresentata dall’eliminazione delper mano del. Pep Guardiola opta per un turnover importante tra i suoi, e già nel primo tempo arrivano le reti che decidono la partita. Al 23?, Mara sfrutta al meglio l’assist di Lyanco, appoggiando in rete con un piattone al volo preciso, su cui Ortega non può nulla. Il portiere dei Citizens è protagonista pochi minuti più tardi sulla seconda rete dei Saints, facendosi trovare molto fuori dai pali e consegnando Djenepo alla luce dei riflettori: l’esterno, infatti, disegna una parabola vincente dai trenta metri, superando il portiere del. Nonostante il netto predominio nel possesso palla, gli uomini di ...

Southampton e Nottingham Forest raggiungono Manchester United e Newcastle alle semifinali di Carabao Cup '22/'23. Sorprende l'eliminazione del Manchester City, sconfitto dai Saints per 2-0, grazie alle reti realizzate da Mara e Djenepo nella prima mezzora di gioco.