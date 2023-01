Cappotto corto e carrot pants scelti in armonia cromatica danno vita a un outfit insolito e chic

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A volte per darea unche funzioni tutto quello che serve è puntare su un equilibrato gioco di volumi e di colori. Come quello creato tradella collezione autunno inverno 2022/23 di Tory Burch. Nella sua sfilata ispirata alla città di New York, la designer statunitense ha infatti giocato moltissimo con lo styling. Optando per un mix di capi dove a dominare erano forme, armonie cromatiche e stratificazioni del tutto insolite. La combosulla passerella autunno inverno 2022/23 di Tory Burch. Forme, colori e stratificazioni In particolare, in questo look,...

AMICA - La rivista moda donna

14 di 20 -a vestaglia. Piombo in OVS, 89,95 euro. 15 di 20 - Pelliccia effetto yeti. ... 20 di 20 - Parkain peluche. Pennyblack, 167 euro.Vi proponiamo, per esempio, questomediodi Only, con cappuccio e cerniera, disponibile in nero, rosso scuro e azzurro carta da zucchero. Only, Onlsedona Boucle Wool Coat Otw Noos ... Il look da sfoggiare ora punta su giochi di volumi tono su tono Da Meghan Markle a Jlo, passando per Chrissy Teigen, Rihanna e Karlie Kloss. Tutti amano il cappotto color panna. Come abbinarlo in 5 look che arrivano direttamente dalle star ...È un abbinamento che non si vedeva in giro da un po’ quello tra cappotto e cappa. E che soprattutto eravamo abituati a vedere in una versione diverse. Ovvero dalle proporzioni più ampie e dalle lunghe ...