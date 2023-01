Caos ad Amici | provvedimenti disciplinari per alcuni allievi | accaduti fatti gravi a Capodanno

Leggi su tpi

(Di giovedì 12 gennaio 2023), cosa è successo apernell’ultima puntata didurante la quale, secondo indiscrezioni sarebbero stati presi deinei confronti diperdurante la notte di: ecco cosa è successo. Nel corso della puntata, registrata nella giornata di mercoledì 11 gennaio e in onda su Canale 5 il prossimo 15 gennaio, vi sarebbero state due eliminazioni a sorpresa e il rientro in casa di un ex concorrente. Le decisioni sarebbero state prese in seguito adcomportamenti dei ragazzi ...