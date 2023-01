Cannavaro | “Napoli-Juventus sfida importante ma non decisiva”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “A Torino ho imparato come si vince, maè la mia città. Sarò sempre tifoso napoletano”. Queste le parole di Fabio, intervistato da Repubblica in vista del big match di campionato tra bianconeri e azzurri. “Ladel “Maradona” sarà moltoma non– ha aggiunto l’ex difensore -. Ilper mesi ha gocato il calcio più bello d’Europa, laè sempre un punto di riferimento e ha una grandissima fame di vittoria. Può venirne fuori unamagnifica”. Sull’addio alladel 2006: “Non ho tradito nessuno: lae il Real Madrid erano d’accordo per il trasferimento, chi c’era sa come andò. Tutto alla luce del sole, tanto che qualche anno dopo sono tornato ...

CalcioNapoli24

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": '- Juventus ...Notiziecalcio . Fabio, doppio ex di- Juventus , ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'edizione torinese di Repubblica .intervista- Juventus Ecco le parole disul prossimo- Juventus e sulla corsa Scudetto : "Maradona giocava soprattutto per i bambini, per la loro felicità. Anche lui ... Cannavaro: "Sono sempre tifoso napoletano, nessuno ha fatto più di Maradona per la mia città! Su Napoli-Juve..." Bellezza e bollicine da Liliana Paduano in via Nisco per brindare all'anno nuovo nel segno del buonumore e della cura per se stessi. Animato dalla selezione musicale del dj Marco ...L'ex giocatore e difensore della Juventus ha parlato della sfida in programma domani sera tra i bianconeri e i partenopei ...