“Cani sciolti” | annunciato il nuovo album di Francesca Michielin

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, è finalmente ufficiale:inaugura uno speciale 2023 con l’annuncio di, ilprogetto discografico fuori il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy. Già disponibile in preorder, esce alla vigilia del suo compleanno – a distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura) – e include i singoli già editi bonsoir e occhi grandi grandi.è undal sapore cantautorale, di cuiha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione. Ad anticipare la release di, debutta con il doppio ...

