Cane che si sentiva solo attraversa la strada per abbracciare il suo migliore amico oltre il recinto

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È incredibile come i cani abbiano le abilità sociali per fare amicizia con altri cani. Molti proprietari di animali domestici conoscono le relazioni speciali che possono instaurare con ildella porta accanto. Questo è certamente il caso di due cani affettuosi, che sono sempre lì l’uno per l’altro proprio dall’altra parte della recinzione. Due cani di nome Messy e Audi vivono l’uno di fronte all’altro in Thailandia. Audi viene spesso lasciato a casa daquando i suoi proprietari vanno al lavoro, e non sempre la vive bene… ma la proprietaria di Messy, Oranit Kittragul, sa che il suoè l’ideale per tirarlo su di morale. “Quando si sentee piange, chiedo sempre al miodi andare a vederlo e di parlargli”, ha detto Oranit a The Dodo. “Il mioguarda ...