Cancro colon retto | le cellule dicono se c’è rischio recidiva

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un team di ricercatori dell’Istituto europeo di oncologia di Miano ha scoperto un nuovo fattore prognostico per il tumore del. Gli scienziati hanno individuato una popolazione diimmunitarie la cui presenza più o meno importante nel tessuto tumorale contribuisce a segnalare se i pazienti, dopo l’operazione, sono ad altodie necessitano quindi di cure mirate. I risultati della ricerca, sostenuta da Fondazione Airc, WordlWide Cancer Research e Fondazione Ieo-Monzino, sono stati pubblicati su ‘Nature Communications’. Secondo gli autori, dunque, “un gruppo diimmunitarie può predire ilindividuale di ripresa della malattia”, aprendo alla possibilità di “offrire cure mirate ed evitare trattamenti non ...

'Oltre il 40% dei pazienti con tumore del colon retto va incontro a una recidiva dopo l'intervento chirurgico, indipendentemente dalla terapia che segue, ma non riusciamo a prevedere a priori quali - ...