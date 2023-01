ilGiornale.it

Il missionario laico morto nella notte a Palermo, aveva 59 anni e da alcuni mesi combatteva contro unal colon. 'Il rimpianto e la riconoscenza nei confronti di Biagio Conte vanno espressi ...Eliminare in Italia tutti i casi dilegati ad infezione da Papilloma Virus (HPV) Obiettivo possibile. Per realizzarlo bisogna, tra le altre azioni, incrementare le vaccinazioni contro il virus. Oltre l'80% dei genitori italiani ... "Ho il cancro, ma non chiamatemi guerriero". La confessione di Pierluigi Battista Spesso si domanda quante sigarette è consigliabile fumare per non correre il rischio di sviluppare un cancro ai polmoni. La realtà è che la risposta più ovvia, nonchè più saggia, è nessuna. Il modo ...Lucio Altana caro amico di Gianluca Vialli, racconta quando il calciatore andava a mangiare da lui a Londra. «Abitava qui vicino, veniva spesso. Anche io ho sofferto, ci davamo forza a vicenda. Era un ...