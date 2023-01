Teleclubitalia.it

Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in. Altro giovane ferito, ... anche loro su scooter, che loalla gamba sinistra con un colpo d'arma da fuoco per poi ...Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in. Altro giovane ferito, ... anche loro su scooter, che loalla gamba sinistra con un colpo d'arma da fuoco per poi ... Campania, si ferivano con mazze di ferro per truffare l’assicurazione: 8 a processo