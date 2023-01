(Di giovedì 12 gennaio 2023)sul dollaro in avvio di giornata: sa a 1,(+0,02%). Arretra invece sullo yen a quota 141,67 in calo dello 0,59%. . 12 gennaio 2023

Agenzia ANSA

stabile sul dollaro in avvio di giornata: scambia a 1,0759 (+0,02%). Arretra invece sullo yen a quota 141,67 in calo dello 0,59%. . 12 gennaio 2023Neistabile sul dollaro: 1,0759 (+0,02%). Arretra invece sullo yen a quota 141,67 in calo dello 0,59%. Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a ... Cambi: euro stabile a 1,0759 dollari (+0,02%) - Economia Il cambio euro dollaro potrebbe presto riuscire a imporsi sui suo obiettivo di breve termine, superando il livello di 1,08 e avvicinandosi proprio all'agognato 1,10.Euro stabile sul dollaro in avvio di giornata: scambia a 1,0759 (+0,02%). Arretra invece sullo yen a quota 141,67 in calo dello 0,59%. (ANSA). (ANSA) ...