Camaiti | parla Curtolo | ' Resta il reggente' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il provveditore spiega che è stato pubblicato nuovo bando per l'incarico di preside: De Iasi ha diritto di prelazione per la ...

LA NAZIONE

Il provveditore spiega che è stato pubblicato nuovo bando per l'incarico di preside: De Iasi ha diritto di prelazione per la ...Nealle 17 a Genzano, alla Biblioteca comunale, il filosofo Luigi Antonio Manfreda, docente ... La crisi in Occidente' con AnnaHostert, Sergio Benvenuto, Flavio Fusi e Anselm Jappe. Un ... Camaiti, parla Curtolo: "Resta il reggente"