(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non c'è pace per la, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il fine settimana. Finora ci sono state forti piogge e vento, smottamenti e inondazioni per tre ...

tvsvizzera.it

Non c'è pace per la, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il fine settimana. ... inoltre più di 34 milioni di persone sono sottoalluvione, migliaia di ...L'ondata di maltempo sullaè stata ed è eccezionale. Ha portato forti venti, piogge ... mentre milioni di residenti sono ancora in piena. Quasi 200 mila case e attività economiche ... California: allerta alluvioni per 34 milioni, morti salgono a 18 Non c'è pace per la California, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il week-end. Finora ci sono state forti piogge e vento, smottamenti e inondazioni per tre settimane c ...Non c'è pace per la California, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il fine settimana. (ANSA) ...