Calciomercato Serie A LIVE | prima offerta del Torino per Shomurodov | rebus rinnovo per Pedro Samp | arriva Turk

(Di giovedì 12 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI’ 12 GENNAIO Lazio: Newcastle pronto a fare sul serio per Milinkovic-Savic, ma Lotito smentisce (CLICCA QUI) Milan, prevista per oggi la firma suldi contratto di Bennacer: i dettagli (CLICCA QUI) Lazio,riflette suldi contratto: la situazione (CLICCA QUI)doria: in corso le visite mediche di(CLICCA ...

Sky Sport

Per quattro o cinque anni abbiamo dominato il calcio italiano, eravamo la squadra che giocava meglio inA e tra le prime sei in Europa. Segnare così tanto e non vincere nessun trofeo è un ...A L'Atalanta torna sulle tracce del difensore olandese Sam Beukema, classe 1998 in forza all'AZ Alkmaar. La Roma tenta di rinnovare il contratto di Smalling su cui ci sarebbe ... Calciomercato Serie B 2023, gli acquisti ufficiali Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il big match tra le prime due in classifica del campionato di Serie A, Napoli e Juventus, "non è determinante ma importante sì". Lo dice all'Adnkronos ...Per la terza partita consecutiva Lubomir Tupta partirà titolare nel tridente offensivo con Desogus e Cuppone ai lati ...