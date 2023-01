Calciomercato Serie A gennaio 2023 | il tabellone

Sky Sport

... però, si stanno muovendo per rinforzare le rispettive rose pescando soprattutto dallaB. ... La formazione ligure, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di.it, starebbe ...E' stata resa nota la classifica finale della 14edizione del premio Calciobidone , il riconoscimento satirico e irriverente assegnato al peggior calciatore dellaA 2021 - 2022 . È Arthur Melo della Juventus, oggi 'oggetto misterioso' del Liverpool, il bidone del calcio dell'anno 2022. Secondo posto per l'altro ex bianconero Aaron Ramsey (oggi al Nizza), ... Calciomercato Serie B 2023, gli acquisti ufficiali Il Napoli ha concluso un ottimo acquisto dalla Roma, che purtroppo per il tecnico non potrà debuttare con la Juventus ...Il mercato del Bologna non è ancora decollato, ma negli ultimi giorni si sono delineati alcuni primi movimenti, in attesa di concludere per un terzino sinistro ed eventualmente un centrale. In entrata ...