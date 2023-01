Calciomercato Milan – Diavolo | occasione da urlo per un top della Premier

Pianeta Milan

Chi passa il turno ai quarti troverà il Torino, che ieri sera ha eliminato il. PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Cerofolini; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, ...Commenta per primo Appuntamento confermato. Nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio, è in agenda un vertice per il rinnovo del contratto diSkriniar, in scadenza il prossimo 30 giugno. I dirigenti dell'Inter si aspettano una risposta dal difensore slovacco (classe 1995 ex Sampdoria) all'offerta per prolungare l'accordo, con ... Calciomercato Milan – Il talento del Parma attira l’attenzione del Diavolo La prima volta a San Siro non si scorda più. Per me fu una domenica di settembre del 1969. Temperatura estiva. Papà posteggia la 600 bianca e corriamo verso la ...Pobega non punge da trequartista, Diaz latita, soltanto Bennacer dà una scossa. Singo infaticabile, Seck utile. I voti di Stefano Pasquino ...