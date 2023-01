Calciomercato Lazio | il vice Immobile gioca in Serie A | può arrivare in prestito

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Laha le idee ben chiare per quanto riguarda questa sessione di, in cui il presidente Lotito ha tutta l’intensione di soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, così da continuare insieme senza frizioni o malumori. Come richiesto da molto tempo, Sarri vorrebbe portare a Roma una punta che possa far rifiatare Ciro, magari con abbastanza esperienza alle spalle nel nostro campionato, così da evitare periodi di stallo necessari all’ambientamento.: è Bonazzoli il prescelto per sostituire, i dettagli BonazzoliSalernitana Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Federico Bonazzoli sarebbe la più gradita tra le opzioni che Lotito ha presentato al tecnico toscano, poichè rispecchia i ...

Lalo ha adocchiato pure per la duttilità che lo porta a farsi valere più da seconda punta. Le sue prestazioni alla ripartenza del campionato hanno però bloccato l'ipotesi di una sua partenza. ...Commenta per primo Lacerca un terzino sinistro e un centravanti sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il club biancoceleste punta a riportare in Italia l'ex romanista Luca Pellegrini (... Calciomercato Lazio, arrivano conferme per Jutglà: ecco quanto costa La Lazio farà di tutto per accontentare il proprio tecnico, Maurizio Sarri, e regalargli un rinforzo sulla fascia sinistra nella sessione invernale di calciomercato. Come riportato da ...I bianconeri concedono agli avversari occasioni solo dalla distanza e Szczesny vive una grande stagione senza subire gol. E poi c'è Max, pronto a trovare la soluzione giusta ...