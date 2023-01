Calciomercato Fiorentina | l’ultima idea per sostituire Cabral arriva dalla Serie A

(Di giovedì 12 gennaio 2023), c’è una nuovasul mercato perl’infortunato. Ecco di chi si tratta Come riferito da La Repubblica, lastarebbe osservando con particolare attenzione la situazione Sanabria, con l’attaccante paraguayano in uscita dal Torino. L’nasce dopo l’infortunio di, con il brasiliano che ha riportato una lesione al bicipite della coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... l'Empoli allenato da Paolo Zanetti è entrato in corsa per il centrocampista italiano della Roma (classe 2002) dopo che è sfumato il ritorno del polacco Zurkowski , passato dallaallo ...Ladal canto suo però ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna proposta formale e di ritenere il calciatore più che mai funzionale al progetto tecnico di Italiano. Può esserci stata un'...Com’era possibile immaginare dopo l’uscita della news di mercato, da qualche giorno a Firenze tiene banco il discorso Nico Gonzalez: se realmente un club arrivasse dalla Fiorentina con un’offerta ...Roma-Fiorentina, si avvicina il posticipo della diciottesima giornata di Serie A. Prima della sfida dell’Olimpico le due squadre scenderanno in campo oggi La giornata numero diciotto di Serie A vedrà ...