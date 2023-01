(Di giovedì 12 gennaio 2023) “gioca per la. Se resterà in viola? Iodi sì”. Queste le parole del presidente viola, Rocco, ai microfoni di Sportitalia, nel pre partita della gara di Coppa Italia frae Sampdoria.respinge parzialmente le voci di mercato che avvicinano l’esterno argentino al Leicester. SportFace.

Calciomercato.com

Commenta per primo Rocco Commisso, presidente della, ha parlato ai microfoni di Italia 7 prima della sfida contro la Samp: 'Nico Gonzalez Gioca per la. Se rimane Io credo sì. Le offerte Vuol dire che i nostri giocatori valgono, però bisogna vedere che facciamo'. Per l'argentino si parla di un'offerta da parte del Leicester da 34 milioni ...Su tutti va ribadita la posizione dell'Arsenal, da mesi sulle tracce dell'exe pronto ad ...Juve, scelto l'erede di Vlahovic: tifosi stregati da Gonçalo RamosTenendo ben ... Fiorentina, offerta monstre per Nico Gonzalez | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato Fiorentina, Commisso: "Nico Gonzalez resta Credo di sì". Commisso si è espresso sulle voci di mercato che avvicinano Nico Gonzalez al Leicester.Szymon Zurkowski è ufficialmente un nuovo calciatore dello Spezia. Ecco il comunicato diramato dalla società ligure: "Nuovo acquisto in casa Spezia. Il club di via Melara ...