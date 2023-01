Calcio zambiano in lutto | muore la leggenda Philemon Mulala | è stato sbranato dai suoi cani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gravenel. Stando a quanto riportato da ESPN l’ex calciatore esportivatrovato morto nella sua casa a Lichtenburg in Sudafrica. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla polizia locale la vittima sarebbe stata sbranata dai. La moglie, dopo essersi insospettita per la lunga assenza del marito, ha trovato il cadavere dell’uomo in giardino. Nello Zambiaè unaperché nel 1984, a suoni di reti, riuscì a condurre la propria Nazionale alla vittoria della East Central Challenge Cup. SportFace.

Commenta per primo Giungono tragiche notizie dall'Africa. L'ex calciatore e leggenda del Philemon Mulala è stato trovato morto nella sua casa a Lichtenburg in Sudafrica. Come riporta ESPN, la polizia locale riferisce che la causa del decesso sia da ricondurre ad un'attacco dei suoi cani. Mulala è morto all'età di 60 anni, la leggenda del calcio zambiano è deceduto dopo l'attacco dei suoi cani che lo hanno sbranato nel buio. La leggenda del calcio zambiano Philemon Mulala è morta a 60 anni, compiuto lo scorso 7 gennaio. L'ex calciatore è stato sbranato dai suoi cani mentre era nella sua abitazione a Lichtenburg, North West.