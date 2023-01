Calcio | Spalletti replica ad Allegri | ' inutile nascondersi | alla Juve non può bastare 4° posto'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Napoli, 12 gen. - (Adnkronos) - "Come dice, il Napoli ha più da perdere rispetto? Capisco che persia conveniente passare da comprimario, ma per unasempre imbottita di campioni è impossibiledal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions". Lo dice l'allenatore del Napoli Lucianovigilia del big match contro lantus allo stadio 'Maradona'. "E'mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quartoche soddisfi lantus", aggiunge il tecnico di Certaldo in conferenza stampa.

la Repubblica

"Credo che per loro sia molto più importante" aveva detto Allegri parlando della sfida di domani e riferendosi al Napoli capolista. In conferenza stampa è arrivata la risposta di Luciano: "Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ...Alla vigilia del'incontro, parla in conferenza stampa Lucianoche presenta così la partita contro i bianconeri rispondendo agli elogi del collega Allegri: "Non lo so, lui è il più bravo ... Allegri e Spalletti, prove di disgelo dopo la lite. Il tecnico della Juventus: "Luciano più bravo a insegnare… Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rispondendo alle parole del collega della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di domani sera al Maradona. "Per i risultati fatti ...Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del big match contro la Juventus allo stadio 'Maradona'. "E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che ...