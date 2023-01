Calcio | Spalletti | ' Allegri è più bravo | lo dice il palmares | da lui posso solo imparare'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Napoli, 12 gen. - (Adnkronos) - "Lui è il piùperché loil, io mi inchino davanti ai suoi titoli vinti. Per i risultati che ho fatto, non c'è confronto con lui, faccio parte di un altro livello. Lui mi sta sopra,". L'allenatore del Napoli Luciano, elogia il collega della Juventus, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del big match tra azzurri e bianconeri al 'Maradona'.

Sport Mediaset

Sfida a distanza anche tra Allegri e, con il tecnico del Napoli che in conferenza stampa ... c'è stato Maradona e quando si è vinto qui è emersa quanta bellezza c'è nele noi ci ...Sono queste le partite che lo eccitano. Difficili quanto si vuole ma che esaltano la fantasia e l'ambizione di chi, come Luciano, ama spostare sempre l'asticella. Il suo Napoli non arriva benissimo alla sfida con la Juve ma pazienza, è qui il bello. Nel ribaltare le cose anche se la classifica dice che gli azzurri ... Napoli, Spalletti: "Inutile che Allegri si nasconda, i favoriti sono loro" - Sportmediaset NAPOLI – Il duello ‘dialettico’ è già cominciato. Luciano Spalletti ha risposto a Massimiliano Allegri con tranquillità ma con idee molto chiare: ...Botta e risposta. Già in conferenza e prima ancora di scendere in campo. Luciano Spalletti e Max Allegri non se le mandano a dire, da buoni toscani, e così tocca ...