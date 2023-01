Calcio | sirene arabe per Messi | padre tratta con Al Hilal

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lionelpotrebbe presto raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo la stampa britannica ildel fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a Riad per discutere con i ...

Agenzia ANSA

Lionel Messi potrebbe presto raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo la stampa britannica il padre del fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a Riad per discutere con i ...Sono valutati 10 milioni ciascuno Mg Parma 12/08/2022 - campionato diserie B / Parma - Bari ... Le gesta del portiere non sono passate di certo inosservate tanto da attirareanche dall'... Sirene arabe per Messi, padre tratta con Al Hilal - Calcio (ANSA) - LONDRA, 12 GEN - Lionel Messi potrebbe presto raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo la stampa britannica il padre del fuoriclasse argentino si troverebbe in questi giorni a ...Arrivano delle sirene inglesi per il mercato del Psg: Julian Lopetegui, allenatore del Wolverhampton è interessato a Pablo Sarabia ...