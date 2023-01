Calcio | Jajalo ' Il Venezia ha tanto potenziale | merita di più'

VeneziaToday

...è solo il: ci si parla così. Il campionato di B è competitivo, ci sono tante squadre molto forti. Ho parlato con Vanoli, mi detto quali sono le sue idee, cosa si aspetta da me" continuaLe ultime sulla giornata di oggi, anche dall'estero, mentre stasera ilgiocato propone come ...ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall'Udinese il centrocampista Mato.17. Venezia, le prime parole del neoacquisto Jajalo 'La Serie B è dura e quando sei in difficoltà serve l'esperienza', dice l'ex Udinese VENEZIA (ITALPRESS) - Il primo acquisto del 2023 e del ...l primo innesto nella finestra di mercato invernale, Mato Jajalo, si è già aggregato al gruppo guidato da mister Vanoli e si prepara per fare al più presto il suo debutto in campo. Nella giornata di o ...