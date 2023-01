Calcio | in arrivo i rimborsi per 442mila utenti Dazn

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E' arrivata oggi la decisione da parte dell'Agcom: a breve verranno rimborsati oltre 442.000che hanno avuto problemi di segnale durante le partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli. E nel suo esercizio dei poteri di vigilanza, Agcom monitorerà su entità e modalità dell’indennizzo automatico promesso da, nonché sui criteri di individuazione dell’utenza interessata. Oltre agli indennizzi è importante sottolineare cheha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione in Italia di una struttura operativa NOC (Network Operations Center) per monitorare la qualità del servizio e agire in modo ancora più tempestivo per risolvere eventuali problematiche tecniche.

Tuttocampo

L'Arabia Saudita dopo l'di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, ha già in mente il prossimo obbiettivo. Il campione del ... La sua ultima scommessa, è il. Per questo il suo obiettivo principale ...L'Arabia Saudita dopo l'di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, ha già in mente il prossimo obbiettivo. Il campione del ... La sua ultima scommessa, è il. Per questo il suo obiettivo principale ... Serie D, gir. B: Seregno Calcio, ufficiale l'arrivo di mister Di Gioia Torino, 12 gen. (Adnkronos) – “Che sfida è per la Juventus a Napoli Non è un crash test. È una partita del campionato. Noi arriviamo con dei buoni risultati, ma anche loro. Il Napoli ha 44 punti e pu ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - L'Arabia Saudita dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, ha già in mente il prossimo obbiettivo. Il campione del mondo Leo Messi. L'obiettivo dello stato saudita..