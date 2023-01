Calcio | Coppa Italia | Samp ko 1-0 e Fiorentina ai quarti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - Lasi qualifica aidi finale di, dove affronterà il Torino. Tra le mura amiche dello stadio 'Artemio Franchi' i viola sconfiggono 1-0 ladoria. A decidere il match la rete di Antonin Barak al 25'. I blucerchiati chiudono la partita in dieci per l'espulsione di Murillo al 93' per doppia ammonizione.

