Calcio | Coppa Italia | Samp ko 1-0 e Fiorentina ai quarti 2

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) - Vittoria meritata per lache concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di Barak. Unatroppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la retroguardia viola. La traversa di Rincon nel primo tempo è l'unica vera occasione da gol creata dagli uomini di Stankovic in tutto il match. Buona la prova dei padroni di casa, specialmente nella seconda parte della prima frazione. Adesso per entrambe è il momento di rituffarsi nel campionato: lava a Roma all'Olimpico dove affronterà i giallorossi di Mourinho, lava ad Empoli.

La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Torino. Tra le mura amiche dello stadio Artemio Franchi i viola sconfiggono 1 - 0 la Sampdoria. A decidere il match la rete di Antonin Barak al 25'. I blucerchiati ...FIRENZE - Una girata a mezza altezza di Barak nel primo tempo e la Fiorentina stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove, il primo febbraio al Franchi, sfiderà il Torino in gara secca. Di fronte a 10 mila spettatori e anche al presidente viola Rocco Commisso , appena tornato dagli Stati Uniti, la ...