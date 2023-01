Calcio | Best Awards Fifa Ancelotti in corsa | Balotelli per premio Puskas

La Svolta

A contendersi invece il "Fifa Men's Player" saranno Julian Alvarez (Argentina/River Plate/...candidate per il premio di miglior giocatrice e portiere dell'anno e di miglior allenatore nel......di intrattenimento multimediale Team Whistle con il suo portfolio di contenuti originali- in -... Vengono acquisiti i diritti di trasmissione globale delle principali divisioni difemminile ... Ultimo'ora: Calcio: Fifa the best, CR7 assente tra le 14 nomination al ... Deschamps, Guardiola, Regragui e Scaloni gli altri tecnici candidati al premio di miglior allenatore ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Ci sono ...La FIFA ha diramato le prime liste per il «The Best FIFA Football Awards 2022» Rivelati anche gli 11 gol che si giocheranno il «Puskas Award», ossia il premio per la rete più bella dell'anno. Tra i ca ...