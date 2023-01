Calcio | Bagni | ' Napoli-Juve non determinante | e Allegri farà fatica a uscirne senza danni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il big match tra le prime due in classifica del campionato di Serie A,ntus, "non èma importante sì". Lo dice all'Adnkronos l'ex centrocampista azzurro Salvatore, che semmai vede lantus in difficoltà maggiori e non solo per il campo di gioco. "Per illa partita è importante anche per credere molto di più in quello che sta facendo, e sappiamo che la battuta d'arresto c'è stata ma non vuol dire niente, mostra una qualità totale. Lantus invece è in crescita ma con un gioco totalmente diverso da quello di Spalletti. Secondo mea uscire indenne da"."dovrà difendere la propria porta. Sicuramente ha ...