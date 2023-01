Cade l’associazione | pena dimezzata per due pusher di Ponticelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di droga e le pene vengono dimezzate per duenapoletani di 26 e 42 anni condannati in primo grado rispettivamente a 8 e 12 anni di reclusione. Il verdetto è stato emesso dalla Corte di Appello di Napoli i cui giudici hanno accolto le tesi dei legali degli imputati, gli avvocati Dello Iacono e De Maio del foro di Lagonegro: il 26enne Luca La Volla malgrado gravato da precedentili, è stato condannato a 4 anni di reclusione (8 in primo grado) mentre Domenico Russo, incensurato, a 6 anni (12 in primo grado). Per gli inquirenti i due spacciatori avevano costituito una piazza di spaccio in via Luigi Volpicella, nel quartieredi Napoli, nella quale Russo ricopriva il ruolo di coordinatore ...