Bustine del tè Alcuni modi intelligenti per riciclarle

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo aver bevuto una buona tazza di tè caldo, pensiamo un po’ all’ambiente (e al nostro portafogli): come si possono riciclare leusate? Prima di gettarle, possiamo dare loro una seconda vita utilizzandole neipiù originali. Basta un po’ di inventiva e tanta voglia di dire addio agli sprechi. Il riutilizzo creativo, d’altra parte, è ormai una vera e propria moda che fa bene a tutti. Vediamo allora qualche idea intelligente per riciclare ledel tè. Cosa si può fare con ledel tè Ottima per riscaldarsi in una gelida serata invernale o semplicemente per cominciare alla grande la giornata accanto ad una buona colazione, una tazza di tè non si rifiuta mai. Questa bevanda calda ha non solo un buonissimo sapore, ma anche tanti benefici per la salute: aiuta a combattere la ritenzione idrica e il ...

