Buon Compleanno | Haruki Murakami!

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Oggi è ildello scrittoreNato a Kyoto il 12 gennaio 1949, lo scrittore giapponese oggi compie 74 anni. La sua anima malinconica e matura vive nelle sue opere letterarie e da tantissimi anni bacia il cuore dei suoi lettori più fedeli.Murakami: le sue originiMurakami viene al mondo durante il baby-boom successivo alla Seconda Guerra Mondiale e agli esordi del miracolo economico giapponese e trascorre l’infanzia e l’adolescenza nel Kansai. Il genitori del piccolo Murakami erano insegnanti e per lui avvicinarsi al mondo della letteratura fu semplice, tant’è che già durante la scuola iniziò a scrivere per un giornale. Le difficoltà Il suo percorso non è stato sempre lineare: nel 1968, infatti, non superò l’esame di ammissione presso un’università ...