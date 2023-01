‘Bullismo e violenza tra giovani’ | domani un convegno in Consiglio Regionale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel prosieguo delle attività sul Territorio nazionale inerenti il Progetto Nazionale “Move Run Walk Against Bullying”, proposto dall’Osservatorio sullo Sport e Disagio Giovanile del CNS Libertas APS con il presidente dott. Mandalari, unitamente al CREG – Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, all’AINSPED e altri Enti Istituzionali e Federazioni Sportive, teso alla formazione e prevenzione al bullismo, cyberbullismo, disagio giovanile e dispersione scolastica, sia in ambito scolastico che al di fuori di esso, con il recupero dei ragazzi e delle ragazze qualora vivono una situazione di criticità attraverso lo Sport e ad un percorso socio-pedagogico e psicologico, il 13 gennaio è stato organizzato unincentrato sullo sport come ancora di salvezza per tutti coloro che sono vittima di soprusi. L’evento avrà luogo ...