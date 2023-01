Buffon | vecchio a chi? Obiettivo 50 anni

La Gazzetta dello Sport

Il segreto è non porsi limiti, vivere il presente e avere la capacità di sorprendersi, al termine di ogni giornata, osservando fin dove si è riusciti ad arrivare. Giginon sfida il tempo, sarebbe un atto di presunzione che lo vedrebbe sicuro perdente: semmai si lascia trascinare, se lo fa amico, non lo stuzzica con inutili proclami e va avanti sperando che i ...... manda in campo Dzeko, ma non riesce a trovare il gol, anzi non riesce neppure a costruire occasioni da rete e quando lo fa ci pensa il ", ieri al rientro dopo un lungo infortunio, che ... Buffon, obiettivo 50 anni tra i pali del Parma Contro l’Inter ha dimostrato che il Parma può contare su di lui. In campo o con i consigli: "Fino a quando sto così bene..." ..."C'è Gigi". Come nello spot della Cremeria, in tanti martedì sera hanno "citofonato" al Parma per sapere se Buffon fosse in casa ...