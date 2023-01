Buffon in campo fino a 50 anni? L’annuncio!

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La partita di martedì sera tra Inter e Parma ci ha fatto capire ancora una volta come nel calcio nulla sia già scritto e soprattutto quanto contino poco i valori delle squadre sulla carta, in quanto inutili dal momento che l’arbitro fischia e l’unica verità diventa quella delda gioco. Infatti, sulla carta, non doveva esserci partita tra le due compagini, ma la differenza di atteggiamento, di voglia e di determinazione ha quasi permesso al club emiliano di compiere l’impresa. Fattore fondamentale durante tutta la partita è stato sicuramente Gigi, che a 45ha fornito una prestazione super alla scala del calcio, facendo capire ancora una volta che non si sente parte del passato, ma presente, e probabilmente futuro, del Parma.Parma ritirochiaro sul ritiro: ...

Parma ritiro chiaro sul ritiro: ... - da gran signore e campione - non ha abboccato alle provocazioni, rispondendo sula suon di parate. E, alla fine, gli stessi contestatori, non hanno potuto evitare di applaudirlo. Buffon titolare contro l'Inter: gioca a San Siro 27 anni dopo la prima ... "C'è Gigi". Come nello spot della Cremeria, in tanti martedì sera hanno "citofonato" al Parma per sapere se Buffon fosse in casa ... Chiamiamoli dettagli. Che poi, a pensarci bene, dettagli non lo sono affatto. Sono quei particolari che identificano la statura morale di un uomo, prima ancora che del grande campione.