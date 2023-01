Buco da 2 milioni all’Ordine degli Avvocati | licenziato il commercialista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una voragine nei conti dell’Ordine, una sequenza di mancati versamenti che ha portato a un ammanco importante. La finale di questa storia non poteva che portare al licenziamento per giusta causa per Mario Libertino,dell’Ordinedi Napoli da oltre trent’anni. Dura la decisione del Consiglio che ha motivato la scelta parlando di tradimento del rapporto di fiducia, danno alle casse e di immagine per l’avvocatura. Unda quasi duedi euro, una storia emersa un paio di mesi fa e portata alla luce dal presidente Antonio Tafuri, nel corso di una seduta del Consiglio molto concitata a seguito di una nota dell’Agenzia delle Entrate nella quale si parlava di mancati versamenti dei contributi, oneri previdenziali e fiscali nelle casse ...

