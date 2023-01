Bremer rientra in gruppo e Chiesa parte dalla panchina | le ultime

TuttoJuve24.it

Calciomercato Napoli -Gleisonnelle fila bianconere, per la sfida di venerdì allo stadio Maradona: sarà titolare in Napoli - Juventus al rientro dall'infortunio.- Juventus dopo il 'no' del Napoli Ma ......sostituivano Kessie con Vranckx (ma poi gli obblighi sono gli stessi) la Juve prendeva, ...argentini sono in effetti chilometrati ma lo stipendio salatissimo che la Juve ha concesso loro... Juventus, Bremer rientra per il Napoli: si valuta Chiesa dal 1', Di Maria verso la conferma Così il direttore operativo granata ai microfoni di Mediaset: «Il Torino è ambizioso, come sempre, teniamo molto alla competizione e ci tengono i nostri tifosi. Lazaro starà fuori per diversi mese a c ...Proseguiranno oggi e domani gli impegni di Coppa Italia, poi venerdì inizierà già il nuovo turno di campionato. Napoli-Juventus alle 20.45 apre la 18a giornata di Serie A, dai campi arrivano già impor ...