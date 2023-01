(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nonostante laquasi unanime per l'ai palazzi del potere commesso domenica scorsa ada sostenitori radicali di Jair Bolsonaro, il giudizio deini si divide sulla ...

Ilè stato condotto telefonicamente tra martedì e ieri su 1.214 persone di età superiore ai 16 anni. ., un paese che dimostra come i rischi fascisti siano dietro l'angolo. Nonostante la condanna ... è quanto rivela unDatafolha pubblicato oggi. I l 93% degli intervistati condanna gli ... Brasile: sondaggio, il 93% condanna l'assalto a Brasilia - America Latina Il 93% degli intervistati condanna gli atti di vandalismo compiuti nella capitale federale, e solo il 3% li giustifica. Ma solo per il 55% Bolsonaro ha avuto un certo grado di responsabilità ...Nonostante la condanna quasi unanime per l'assalto ai palazzi del potere commesso domenica scorsa a Brasilia da sostenitori radicali di Jair Bolsonaro, il giudizio dei brasiliani si divide sulla respo ...