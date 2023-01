Brasile | i sospetti di Lula | «Militari conniventi con gli assalitori» Su Bolsonaro | «Uno squilibrato | non accetta la sconfitta»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A quattro giorni dall’assalto al palazzo dei poteri brasiliani da parte dei bolsonaristi, il presidente in carica Luiz Inácioda Silva è tornato sulla vicenda accusando alcunidi essere stati «» con i sostenitori di Jair. «Sto aspettando che si abbassi la polvere: voglio vedere tutti i nastri registrati dall’interno della Corte suprema, c’è stata molta gente connivente tra la polizia militare, tra le forze armate», ha accusato l’ex sindacalista durante una colazione con i giornalisti al Planalto. «Sono convinto che la porta della sede del governo sia stata aperta per far entrare queste persone, perché non è stata sfondata, qualcuno ha facilitato il loro ingresso», ha aggiunto. Per il presidente le forze armate hanno un ruolo fondamentale nel Paese, stabilito inoltre dalla ...