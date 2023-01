Borse | Europa accelera con inflazione Usa in linea Giù il dollaro | euro a 1 | 08

Yahoo Finanza

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente in attesa del dato dell'inflazione statunitense di dicembre, importante per la politica monetaria della Federal reserve. Le, sostanzialmente insensibili all'ultimo Bollettino della Bce, ricalcano il clima dell'avvio, con Madrid la migliore in aumento dello 0,8%, seguita da Parigi (+0,7%), con Londra, Francoforte e ...Petrolio e gas in rialzo. Tra i titoli bene Iveco e Tim .europee ben intonate a meta' seduta, aspettando il dato sull'inflazione Usa di dicembre, quando a Wall Street i future sono pressoche' invariati. In una giornata positiva a livello continentale ... Borse Europa in rialzo, investitori attendono dati inflazione Usa Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo dopo il dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Lo stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In luce Parigi e Madrid (+0,9%). Bene anche Londra e Francoforte (+0,7% ...(Adnkronos) - Milano, 12 Gennaio 2023. L'inflazione, come annunciato dagli addetti ai lavori in più di un'occasione, si confermerà nel 2023 il driver principale sui mercati finanziari, di conseguenza ...