Borsa | Wall Street chiude in rialzo su dati inflazione | Dj +0 | 6%

Agenzia ANSA

Chiusura in rialzo alladiStreet dopo che il rapporto sui prezzi al consumo Usa di dicembre ha mostrato che l'inflazione si è raffreddata per il mese, alimentando le speranze che la Federal Reserve possa ancora ...Si mantengono in rialzo gli indici aStreet, dopo il rallentamento dell'inflazione. I dati sui prezzi al consumo di dicembre negli Stati Uniti hanno rispettato le attese, con un lieve calo mensile e un rallentamento del dato annuale:... Borsa: Europa positiva dopo Wall Street e inflazione Usa Roma, 12 gen. (askanews) - Chiusura in rialzo alla Borsa di Wall Street dopo che il rapporto sui prezzi al consumo Usa di dicembre ha mostrato che ...Euro sopra 1,08$, in rialzo gas e petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Il rallentamento dell'inflazione americana (al 6,5% annuo, in linea con le attese) ha convinto gli investit ...