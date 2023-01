Borsa | Milano positiva +0 | 5% con Europa | attesa prezzi Usa

SoldiOnline.it

dioggi 12 gennaio: il Ftse Mib scambia sopra la parità, superando i 25.546 punti di chiusura della seduta di ieri . I mercati , anche europei, sono tutti in attesa del rilascio dei dati ...Il listino azionario di Parigi sale dello 0,6%, conin crescita di mezzo punto percentuale, seguita da Francoforte e Londra in aumento dello 0,4%. Sempre in calo la tensione sui titoli di ... Borsa Italiana, il commento della seduta del 9 gennaio 2023 Ancora in evidenza Iveco (+2,4%). Gas +5,3% a 68,8 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Avvio positivo per le Borse europee, aspettando la pubblicazione del dato Usa sull'inflazione ...Borsa di Milano oggi 12 gennaio: il Ftse Mib sale come le principali piazze europee, in attesa che i dati sull'inflazione Usa diano nuove e ottimistiche indicazioni.