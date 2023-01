Borsa | Hong Kong attende dato inflazione Usa e apre a +0 | 76%

Borsa Italiana

Modesto guadagno per l'indice Hang Seng, in progresso dello 0,76%, che esordisce a 21.599,82 punti.LadiKong apre la seduta positiva in attesa del dato sull'inflazione Usa di dicembre: l'indice Hang Seng guadagna lo 0,76%, portandosi a quota 21.599,82 punti. Il Composite di Shanghai sale ... Borse asiatiche positive. Bene Hong Kong su allentamento regole ... La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva in attesa del dato sull'inflazione Usa di dicembre: l'indice Hang Seng guadagna lo 0,76%, portandosi a quota 21.599,82 punti. Il Composite di Shanghai sal ...Borsa di Milano oggi 11 gennaio: il Ftse Mib mantiene guadagni frazionali, mentre lo spread è in calo. Mercati europei positivi, ma con cautela osservando banche centrali e inflazione.