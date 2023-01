Agenzia ANSA

...In relazione al Prodotto interno lordo la capitalizzazione disi riduce, quindi, dal 33% di fine 2021 al 25,4% di fine giugno 2022. Ad evidenziarlo è l'ultimo Bollettino statistico della...Le obbligazioni saranno quotate sul mercato telematico delle obbligazioni (Mot) organizzato e gestito daItaliana. Eni precisa che laha ieri approvato il prospetto informativo delle ... Borsa: Consob, la capitalizzazione cala del 20,5% - Economia La flessione dei prezzi dei titoli azionari ha depresso la capitalizzazione complessiva delle società italiane quotate, che al 30 giugno scorso scende del 20,5% su base semestrale. (ANSA) ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...