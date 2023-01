“Bomba a scuola” | panico a Terzigno | edificio evacuato

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna telefonata ha scatenato ilquesta mattina a, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nellaelementare “Domenico Salvio” in via Gionti per la segnalazione di una. L’è statoe la zona messa in sicurezza. I Carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale stanno effettuando il sopralluogo per accertare quanto denunciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

