Bologna | Orsolini | «Buone prestazioni | ma servono i punti»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole di Riccardo, esterno d’attacco del, sulladella squadra rossoblù in Serie A Riccardoha parlato al sito ufficiale delper analizzare ledella squadra rossoblù dopo il Mondiale. PAROLE – «Tornare a giocare è stato bello dopo un mese e mezzo di sosta. Peccato per i risultati che sono arrivati ma abbiamo fornitosia a Roma che contro l’Atalanta. Abbiamo lavorato molto sul piano fisico ma serviva mettere benzina sulle gambe in vista della seconda parte della stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttobolognaweb

... 84' MURIEL GOL vs Torino(4 segnati su 5) 5GIORNATA: 85' ARNAUTOVIC GOL vs Genoa 6GIORNATA: 20' ARNAUTOVIC sbaglia vs Empoli 14GIORNATA: 83' ARNAUTOVIC GOL vs Spezia 17GIORNATA: 79'......partita deldalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic finisce purtroppo con una sconfitta per 2 - 1 a favore dell' Atalanta : dopo il vantaggio nel giro di qualche minuto per merito di, ... Orsolini: “Ecco la mia dedica a Sinisa. Ora ripartiamo dalle cose buone” Zapata, Asllani, Bremer, Caputo e Luis Alberto: chi gioca e i consigli per la 18ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo: le sue dichiarazioni sul momento dei rossoblù.