Bimbo morto a Sharm el-Sheik non per intossicazione alimentare Avanza l’ipotesi di avvelenamento

(Di giovedì 12 gennaio 2023)el-nel luglio scorso: ci sono delle novità sulla vicenda che ha colpito il piccolo Andrea Mirabile. I medici egiziani hanno sempre parlato dell’, tutta via nelle scorse ore si batte una nuova ipotesi.el-Andrea Mirabile è il bambinoel-h mentre si trovava in vacanza con i genitori in un resort di lusso. La famiglia era partita dalla Sicilia il 26 giugno ma il viaggio si è concluso in tragedia quando il piccolo di appena sei anni è deceduto. Il drammatico evento si è consumato nella giornata di sabato 2 luglio. Il piccolo Andrea ha cominciato a stare male venerdì 1° ...

Corriere della Sera

Andrea Mirabile , ildi 6 anni che ha perso la vita durante una vacanza con i genitori a Sharm el - Sheik, lo scorso 2 luglio, non sarebbeper un'intossicazione alimentare. La Procura di Palermo, che sul caso ...Leggi ancheitaliano di 6 anni muore in vacanza a Sharm el Sheik, grave il padre: sospetti su intossicazione alimentarea Sharm El Sheikh, gli inquirenti sentiranno i genitori del ... Bimbo morto a Sharm el-Sheik, non fu un’intossicazione alimentare. «Ipotesi avvelenamento da contatto» 2' DI LETTURA Si allungano i tempi della risoluzione del giallo sulla morte di Andrea Mirabile, il bambino palermitano di sei anni, deceduto durante una vacanza con i genitori a Sharm el Sheikh il 2 l ...Che non fosse stata un'intossicazione alimentare a uccidere Andrea la scorsa estate in un resort sul Mar Rosso era chiaro per gli inquirenti italiani che pensano a un tipo diverso di avvelenamento. Lo ...