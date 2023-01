Bimbo morto a Sharm el-Sheik | Non fu intossicazione alimentare

Agenzia ANSA

I genitori di Andrea Mirabile durante i funerali delmentre era in vacanza con i genitori a Sharm el - Sheikh, nella chiesa di San Basilio a Palermo, il 16 luglio 2022 Cosa c'è nella ...Ma, secondo quanto si apprende, nonostante i dati a disposizione non siano completi, sembra ormai accontonata la tesi secondo la quale il bambino sarebbeper una intossicazione alimentare e ... Bimbo morto a Sharm: spunta ipotesi avvelenamento Svolta nell'inchiesta sulla morta di Andrea Mirabile, il bambino palermitano di 6 anni morto a Sharm el-Sheikh lo scorso luglio: ipotesi avvelenamento ...Bimbo morto a Sharm el Sheikh, nuova pista investigativa. Il giallo non si avvicina alla soluzione, indagini per avvelenamento da contatto ...