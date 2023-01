Bimbi strappati alla famiglia e dati a coppia Lgbt | accusata ex moglie di Foti | il “guru” di Bibbiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen — L’ombra del «metodo» si allunga anche su Torino, dove la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per dieci indagati ipotizzando l’affido illegittimo di due bambini d’origine nigeriana: tra gli accusati figurano psicologi e assistenti sociali sui quali grava l’accusa, a vario titolo, di truffa aggravata, frode processuale, falso, abuso d’ufficio. Lo riferisce La Verità. Tra i nomi degli imputati compare anche quello di Nadia Bolognini, terapeuta piemontese coinvolta nei presunti allontanamenti illeciti died exdi Claudio, fondatore del Centro Hansel & Gretel e condannato nel novembre 2021 a 4 anni per abuso d’ufficio, frode processuale e lesioni gravissime ai danni di una minore. L’exdirinviata a giudizi per presunti ...

IL GIORNO

Avevano tra i 4 mesi e i sei anni quando, nell'aprile del 1994, furonodalla guerra civile tra hutu e tutsi in Ruanda e portati in salvo a Castenedolo , in ... dove ierano stati ...... giacche di pelle e pantaloni, la band ha aggiunto: "Volevamo chiudere l'anno ampliando ... e "Tutto Fatto" , descritto come "inno del sabato sera deisad". Ci sono inoltre " Stronza ", ... I vandali devastano il centro "Lo Zainetto” dove bimbi e famiglie giocano e crescono C'è un segreto magico che hanno i clown dottori, affiliati a delle Onlus e che operano negli ospedali per strappare un sorriso o un momento sereno ai bimbi ricoverati: il loro intervento non solo aiut ...Il progetto «Terre Rare» sbarca a Rodengo Saiano. Domani alle 19 in biblioteca, verrà infatti inaugurato un punto raccolta per vecchi smartphone, che servirà per poter ricavare da quei vecchi apparecc ...