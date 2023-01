Bigon | «Osimhen somiglia a Cavani per certi aspetti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Radio Kiss Kiss Napoli ha contatto Riccardoper parlare della partita che vedrà il Napoli affrontare la Juventus al Maradona domani per la diciottesima di Serie A. L’ex ds del Napoli ha provato a fare un a previsione di come giocherà la squadra di Spalletti, dicendo: Sulla sfida contro la Juventus? «Il Napoli cercherà di fare sua la partita, ma ritengo che anche il pareggio possa andare bene agli azzurri. Penso sia importante uscire dal Maradona con un risultato positivo anche per tenere a distanza la squadra di Massimiliano Allegri»e il paragone su«In questo Napoli vedo un leader carismatico e tecnico: Victor. Dal punto di vista caratteriale, per la voglia che ha di vincere e di rincorrere gli avversari, mi ricorda» Su Hamsik «Lo slovacco è l’uomo che ogni ...